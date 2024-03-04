Kuzey Kore'yi 'casus uydu' ile izledi: Görüntüler paylaştı

Güney Kore'nin 1 Aralık 2023'te fırlattığı ilk askeri casus uydusundan, Kuzey Kore'deki bölgelerin görüntüsü paylaşıldı.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 08:29
Kuzey Kore'yi 'casus uydu' ile izledi: Görüntüler paylaştı
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Yonhap'ın Güney Kore askeri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 1 Aralık 2023'te fırlatılan casus uydudan test yayını kapsamında fotoğraflar geldi.

Söz konusu kaynaktan alınan bilgiye göre, casus uydu, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang dahil olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinden "iyi çözünürlükte" görüntü yolladı.

İsmi paylaşılmayan ordu mensubu, "Yakın zamanda iletilen ve düzenlemeler yapılan uydu fotoğraflarına bakıldığında, çözünürlüğün beklendiği kadar iyi olduğu görülüyor" ifadesini kullanarak, fotoğraflarda Pyongyang'ın merkezinin ve limanlarındaki gemilerin açıkça görüldüğünü belirtti.

Askeri kaynaklar, ilk fotoğraflarda ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç olsa da görüntü kalitesinin daha da artmasının beklendiğini, uydunun tam keşif görevine planlandığı gibi haziran veya temmuzda başlamasının beklendiğini aktardı.

Güney Kore, 1 Aralık 2023'te ABD merkezli uzay şirketi SpaceX tarafından üretilen "Falcon 9" adlı roketin taşıdığı casus uydusunu fırlatmıştı.

Güney Kore, 2025'e kadar uzaya dört tane daha casus uydu göndermeyi planlıyor.


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