Casuslukla suçlandı: Eski belediye başkanı gözaltına alındı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 15:37

Güncelleme: 04.09.2024 - 15:37

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, konuya ilişkin sosyal medya platformu Facebook üzerinden video mesaj paylaştı.

Marcos Jr, Tarlac ilinin Bamban bölgesinin eski Belediye Başkanı Alice Guo'nun Endonezya'da gözaltına alındığını duyurdu.

Emeği geçen emniyet personelini tebrik eden Marcos Jr, Endonezya hükümetine de bu konudaki yardımları için teşekkür ederek, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin bunu mümkün kıldığını belirtti.

Marcos Jr, "Bu, adaletten kaçmaya çalışanlara bir uyarı olsun" diye konuştu.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Filipin Ulusal Polisi (PNP) Sözcüsü Jean Fajardo, Guo'nun ülkeye iadesiyle ilgili Endonezya polisiyle görüşmeler yapıldığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Guo, belediye başkanlığı yaptığı bölgede "dolandırıcılık merkezleri" ve "insan kaçakçılığı örgütleri" için bir "paravan" olan çevrim içi "kumarhaneleri korumak"la suçlanıyor.

Filipinli yetkililer, mart ayında Banban'da çevrim içi kumarhanelerin içerisinde gizlenen "geniş bir dolandırıcılık merkezi" tespit etmişti.

Guo'nun bu merkezleri koruduğunu tespit eden yetkililer, olay hakkında soruşturma açmış ve Filipin polisi de bu merkezlere baskın düzenlemişti.

Filipinler Kara Para Aklamayla Mücadele Konseyi dahil Filipin kolluk kuvvetleri, Guo ve konuyla bağlantılı 35 kişi hakkında kara para aklama suçlamasıyla Adalet Bakanlığı nezdinde birden fazla dava açmıştı.

Filipinler Senatosu tarafından hakkındaki iddialara ilişkin ifadeye çağrılan Guo, Senato'ya gelmeyi reddetmiş, bunun ardından ise Senato, eski belediye başkanı hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.

Temmuz sonunda ülkeyi terk ederek Malezya, Singapur ve en sonda ise Endonezya'ya kaçtığı bilinen Guo, dolandırıcılık ve kara para aklamanın yanı sıra Çin adına casusluk yapmakla da suçlanıyor.