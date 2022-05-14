Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavısto ile görüşecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'yla ilgili çıkışının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'nda Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-15 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Toplantıda Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra NATO’nun müteakip Stratejik Konsepti, Madrid Zirvesi hazırlıkları gibi NATO’nun gündemindeki öncelikli konular ele alınacaktır" denildi.
Öte yandan Çavuşoğlu’nun, toplantı kapsamında, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geleceği belirtildi. Erdoğan, bugün İstanbul’da, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine Türkiye’nin olumlu bakmadığını açıklamıştı.
NE OLMUŞTU?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci hakkında, "Olumlu bir düşünce içinde değiliz" açıklamasını yapmıştı. ABD'nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yaptırım muafiyeti kararına değinen Erdoğan, "Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil" demişti.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Erdoğan'ın NATO'yla ilgili çıkışını soran gazetecilere yanıt olarak "Çavuşoğlu'yla Berlin'de görüşeceğini" söylemişti.
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