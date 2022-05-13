Vahdettin Köşkü'nde dikkat çeken görüşme: Erdoğan, Katar Emiri'ni kabul etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.
İki isim arasında Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
AKP'li Cumhurbaşkanı, Aralık ayında Katar’a gitmişti, bu ziyarette iki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalanmıştı.
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