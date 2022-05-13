Vahdettin Köşkü'nde dikkat çeken görüşme: Erdoğan, Katar Emiri'ni kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.

DHA
13 Mayıs 2022 Cuma, 16:24
Vahdettin Köşkü'nde dikkat çeken görüşme: Erdoğan, Katar Emiri'ni kabul etti
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.

İki isim arasında Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

AKP'li Cumhurbaşkanı, Aralık ayında Katar’a gitmişti, bu ziyarette iki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalanmıştı. 

 


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