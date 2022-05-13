Son Dakika: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na, Kaftancıoğlu açıklaması nedeniyle 500 bin TL'lik tazminat davası
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Canan Kaftancıoğlu için CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki destek gösterisinde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu konuşmasında "Erdoğan'a sesleniyorum. Sen iki yüzlüsün, fırsatçısın, zorba ve manipülatörsün. Zulmün ve küstahlığın artık son buluyor" demişti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki açıklamaları nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Yargıtayın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde kitlesel bir protesto gerçekleştirilmişti.
Bu protestoda Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Bütün acımasızlıklar senin zayıflığından doğuyor. Sen zayıfsın, biz güçlüyüz. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Halkın iradesi senden büyüktür. 21 Mayıs'ta Bursa'da miting yapacaktık. Artık mitingin adresi Bursa değil İstanbul'dur" demişti.
"UNUTMA ERDOĞAN, BUGÜN CANAN NEZDİNDE VÜCUT BULAN HALKIN SESİ, HALKIN İRADESİ SENDEN BÜYÜKTÜR"
Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
- Bu ülkeye çektirilen zulme son vereceğiz hep birlikte. Doğusu batısı, güneyi kuzeyi, vicdanı olan her vatandaşla birlikte yol yürüyeceğiz. Türkiye'yi zulümden ve zalimden kurtaracağız. Erdoğan'a sesleniyorum. Sen iki yüzlüsün, sen fırsatçısın, sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor. Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü aç bıraktığın emeklilerin gürültüsüdür. Bu gürültü, elektriğini kestiğin dört milyon insanın karanlıktaki sesidir. Milyonların acısının sesidir bu kulaklarında çınlayan ses. Geleceğini çaldığın bu kızgın insanların sesini duyuyor musun? Özgürlüğün şarkısını söyleyenlerin sesini duyuyor musun? Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için. Her bir vatandaşın onuruyla ve özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız.
- En karanlık anın şafağa en yakın zaman olduğunu biliyoruz, hep birlikte seslendiriyoruz. Erdoğan, biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiye gideceğini, bu zülmün de son bulacağını, bir kez daha huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini biliyoruz. Bütün acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Evet, sen zayıfsın biz güçlüyüz. Sen sırça köşkünde yaşayacaksın, biz omuza omuza gelen bir halkız. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir, herkes duysun. 21 Mayıs'ta Bursa'da miting yapacaktık. Artık mitingin adresi Bursa değil İstanbul'dur. Hiç endişe etemeyin. Zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek.
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