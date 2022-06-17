Çavuşoğlu ile anlaşma fotoğrafı paylaşarak duyurdu: Norveç vatandaşları Türkiye'ye sadece kimlik kartlarıyla seyahat edebilecek

17 Haziran 2022 Cuma, 14:04

Norveç'ten Türkiye'ye seyahat etmek isteyen ancak pasaport süreleri dolmuş olan Norveçlilerin, geçici olarak kimlik kartlarıyla ülkeye girmelerine olanak sağlandı.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld, Ankara ile imzalanan anlaşmayı Twitter hesabından duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla anlaşmayı takdim ettikleri fotoğrafı paylaşan Huitfeldt, "Türkiye'nin pasaport hükümlerini geçici olarak değiştirmesine çok sevindim! Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye'ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler. Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmayı takdim ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Norveç ve İzlanda Büyükelçisi Fazlı Çorman da paylaşıma verdiği yanıtta, "Çok iyi haber. Norveç'teki birçok kişi bu kolaylık için kutlama yapıyor. Mümkün kıldığınız için teşekkürler bakan" ifadelerini kullandı.

İşte Huitfeld'ın paylaşımı ve Büyükelçi Çorman'ın yanıtı:

ONLAR KİMLİKLE, BİZ VİZEYLE

Norveç 2001 yılında Schengen vize sistemine dahil oldu. Bu çerçevede, Norveç’e seyahat etmek isteyen umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Schengen kurallarına göre vize almış olması gerekiyor.

Oslo Gardermoen Havalimanı üzerinden üçüncü ülkelere seyahat edecek Türk vatandaşlarının ise Norveç temsilciliklerinden transit vize almaları gerekmekte.