Çavuşoğlu, 'olağanüstü toplantı' için Brüksel'e gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını görüşmek için Brüksel'de Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 4 Mart 2022 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecektir. Toplantıda Ukrayna bağlamında yaşanan güncel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi.
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