Son Dakika: Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü
Son dakika gelişmesi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu,görüşmede, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Çavuşoğlu'nun Lavrov ve Kuleba'yla ayrı ayrı telefonda görüştüğü belirtildi.
Çavuşoğlu ile Lavrov görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin son gelişmelerin ele alındığı belirtilirken, açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu, sorunun çözümü için diplomatik girişimlerin önemine değinmiştir. Bu çerçevede, Bakan Çavuşoğlu ülkemizin Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yinelemiştir" ifadelerine yer verildi.
Lavrov'un ise 11-13 Mart'ta gerçekleştirilecek 2. Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağını ve bu vesileyle Antalya’da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edeceğini de teyit ettiği aktarıldı.
Çavuşoğlu'nun, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Lavrov’a teşekkür ettiği kaydedildi.
Kuleba ve Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde de Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkin son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Çavuşoğlu'nun ayrıca, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Kuleba'ya teşekkür ettiği kaydedildi.
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