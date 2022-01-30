Mevlüt Çavuşoğlu Bahreyn'e gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile görüşeceği bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin daveti üzerine ülkeye gidecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani'nin davetine icabetle 30-31 Ocak 2022 tarihlerinde Bahreyn Krallığı’nı ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Bahreyn'le ikili ilişkilerimizin yanısıra bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.
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