Çavuşoğlu’dan Ukrayna-Rusya açıklaması: Gerilimi azaltma tavsiyesinde bulunduk
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye olarak hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olduklarını, her iki tarafa da sakin olmaları ve gerginliğin düşürülmesi tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.
Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günkü oturumlarına girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkındaki değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, Türkiye'nin genişlemeyi desteklediğini söyledi. Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da biz de NATO zirvelerinde ve bakanlar toplantılarında bunu vurguluyoruz" dedi.
ERDOĞAN, PUTİN İLE KONUŞACAK
"Rusya'nın saldırgan tutumunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu yöneltilen Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Her iki tarafla da temas halindeyiz. Sükunet ve gerginliğin düşürülmesini tavsiye ediyoruz. Yakın zamanda her iki ülkenin dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Dmitri Kuleba ile konuştum. Cuma günü Cumhurbaşkanımız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacak. Ben bugün Dmitro Kuleba'yı burada, yarın da Stockholm'de göreceğim. Yarın Stockholm'de ayrıca Lavrov'u göreceğim. Yani her iki tarafla temas halindeyiz ve kendilerine sakin olmalarını ve gerginliğin düşürülmesini salık veriyoruz."
"KİMSE SADECE YAPTIRIMLAR YOLUYLA YARDIM EDEMEZ"
Çavuşoğlu, Rusya'ya olası yaptırımlarla ilgili düşüncesi sorulduğunda, şu karşılığı verdi:
"Türkiye olarak yaptırımların sorunları çözeceğine inanmıyoruz. Geçmişte şu ülkeye veya bu ülkeye uygulandı ama çözmedi. Bazen biz yaptırımların konusu olduk. Yaptırımlar sorunları çözmez. Yaptırımlar yerine örneğin anlamlı caydırıcılığımız olmalı. Türkiye olarak inandığımız şey caydırıcılık ve diyalog arasında doğru bir denge. Ukrayna'ya veya başka bir ülkeye kimse sadece yaptırımlar yoluyla yardım edemez."
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son gün oturumları başladı. Sabah yapılan oturumda, Ukrayna sınırında askeri faaliyetlerini artırdığı belirtilen Rusya ele alınıyor. Bu oturuma Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba ile Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani de katılıyor.
Gün içinde Afganistan konulu oturumun ardından Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in katılımlarıyla “Batı Balkanlar” oturumu da düzenlenecek.
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