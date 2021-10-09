Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarına tepki: ‘Dürüst davransın’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'ın Türkiye açıklamalarına tepki geldi.
ABD Başkanı Joe Biden, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzattı. Biden, konuyla ilgili Kongre'ye bildirim mektubunda, Türkiye'nin Suriye'deki harekatının IŞİD'le mücadeleye zarar verdiğini öne sürdü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması ve Türkiye açıklamalarına yanıt verdi.
Çavuşoğlu, "Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor" dedi.
‘DAHA DÜRÜST DAVRANSIN’
Dışişleri Bakanı, "PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç" derken, "Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz” ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın" diye konuştu.
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