Çavuşoğlu'ndan üçlü mutabakat açıklaması

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 16:50

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 16:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya ile üçlü toplantının, şu ortamda sağlıklı bir toplantı olmayacağı için ertelendiğini söyledi.

İsveç ve Finlandiya ile NATO üyeliği Türkiye görüşmeler yürütürken, son olarak İsveç'te aşırı sağcı bir politikacının Kuran'ı yaktığı gösterilerin ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsveç'in NATO'ya girmek için Ankara'dan destek beklememesi gerektiği uyarısında bulunmuşu.

Artan gerilim nedeniyle Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dair Türkiye ile yaptığı görüşmelere birkaç hafta ara verilmesinin gerektiğini söylemişti.

Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısında İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Kimse bunu bize fikir özgürlüğü diye anlatmaya çalışmasın... İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek buna ortak olmuştur. İsveç'in karar vermesi lazım: NATO'ya üye olmak istiyor musun istemiyor musun?" dedi ve ekledi:

"Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz"

Çavuşoğlu ayrıca, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreçlerinin ayrılması konusunda kendilerine resmi bir teklif gelmediğini belirtti.