Son dakika... Finlandiya'dan NATO görüşmelerine ilişkin açıklama

Son dakika... Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO görüşmelerine ilişkin "Üçlü görüşmelere ara verilmeli" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 10:37
Son dakika... Finlandiya'dan NATO görüşmelerine ilişkin açıklama
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Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO üyeliği görüşmelerine ilişkin Helsinki yönetiminden açıklama geldi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Finlandiya’nın İsveç olmadan NATO sürecinde ilerlemesini gerekli görmüyorum. İsveç-Finlandiya-Türkiye arasında NATO görüşmelerine ara verilmeli" dedi.

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