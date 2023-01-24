Son dakika... Finlandiya'dan NATO görüşmelerine ilişkin açıklama
Son dakika... Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO görüşmelerine ilişkin "Üçlü görüşmelere ara verilmeli" dedi.
Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO üyeliği görüşmelerine ilişkin Helsinki yönetiminden açıklama geldi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Finlandiya’nın İsveç olmadan NATO sürecinde ilerlemesini gerekli görmüyorum. İsveç-Finlandiya-Türkiye arasında NATO görüşmelerine ara verilmeli" dedi.
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