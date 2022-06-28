Son Dakika... Finlandiya Cumhurbaşkanı Niniistö: Türkiye ile müzakerelerde ilerleme kaydedildi
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO zirvesi öncesi basın toplantısında konuşuyor...
"Türkiye ile müzakerelerde ilerleme kaydedildi. Görüşmeler resmi düzeyde gerçekleşti."
"Taraflar, müzakerelerde konuları yapıcı bir şekilde ele alarak, tartışmalar daha olumlu bir havada yapıldı."
"Bu aşamada henüz net bir şey söylemek erken olur."
"Türkiye ile müzakerelerden çıkacak sonuç konusunda ne iyimser ne de kötümserim. Asıl sorunun ne olduğunu görmek için karşı taraftan net ifadeler bekliyoruz."
"Finlandiya'nın terörle mücadele konulu yasaları, NATO ülkeleriyle eş değer konumunda. Finlandiya, terör konusunda diğer NATO ülkelerinden ayrı bir çizgide yer almıyor."
Ayrıntılar geliyor...
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