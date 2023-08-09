Cebinden 14 adet 'canlı yılan' çıktı
Gümrükte durdurulan adamın cebinden 14 adet canlı yılan çıktı.
Çin'den Hong Kong'a ceplerindeki 14 canlı yılan kaçırmaya çalışan bir kişiyi, gümrük görevlileri yakaladı.
Çin tarafında bulunan Huanggang gümrüğündeki görevli memurlar, göz teması kurmaktan kaçınanan ve gergin olduğunu gözlemledikleri bir kişiyi durdurdu.
Görevli memurlar, ismi açıklanmayan kişiyi durdurduklarında, çorap ve taytlara sarılmış sürüngenleri görünce şoke oldu.
Hayvan kaçakcısı şahsın üstünden, üç adet nesli tükenme tehdidi altında olan top pitonu (kraliyet pitonu) da dahil olmak üzere 14 yılan çıktı. Tüm hayvanlara el konulurken herhangi bir tutuklama olup olmadığı bilinmiyor.
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