Erkek makak maymunlarının çoğunun biseksüel olduğu keşfedildi

Yayınlanma: 22.07.2023 - 12:47

Güncelleme: 22.07.2023 - 12:50

Imperial College London Üniversitesi'nden araştırmacılar, çalışma kapsamında Porto Riko'daki erkek makak maymunlarının davranışlarını izledi.

Çalışmada, erkek maymunların çoğunun davranışsal olarak biseksüel olduğu ve bu faaliyetlerinin kalıtsal olduğu tespit edildi.

Çalışma ekibinden Jackson Clive, "Araştırmamız, aynı hemcinsler arası cinsel davranışların hayvanlar arasında yaygın olabileceğini ve evrimleşebileceğini gösteriyor. Umarım sonuçlarımız bu alanda daha fazla keşif yapılmasını teşvik eder" dedi.

236 MAYMUNUN DAVRANIŞLARI GÖZLEMLENDİ

Çalışma kapsamında Porto Riko'nun Cayo Santiago adasındaki bin 700 kişilik bir maymun kolonisinde 236 maymunun gözlemlendiği; bu maymunların yüzde 72'sinin hemcinsleriyle, yüzde 46'sının ise farklı cinsiyete sahip türdeşleriyle ilişkiye girdikleri, hemcinsleriyle cinsel birliktelik yaşayan maymunların yaklaşık yüzde 6,4'ünde bu durumun kalıtsal olduğu kaydedildi.

Elde edilen verilere göre, bir erkek maymunun hemcinsleriyle ilişkiye girme olasılığını artıran genlerden bazılarının ebeveynlerden yavrulara geçmesinin muhtemel olduğu sonucuna varıldı.

Ortaya çıkan sonucun, maymunların eşcinsel davranışlarıyla genetik bir bağlantı olduğuna dair ilk kanıt olduğu, erkek maymunların hangi rolü üstlendikleri arasında da genetik bir korelasyon olduğu ifade edildi.

Gözlemlerin, 2017'den 2020'ye kadar sürdüğü ve genetik analiz ile maymunların 1950'lerin ortalarına kadar uzanan soyağacı kayıtlarının gözden geçirildiği belirtildi.