Çeçen Lider Kadirov, Ukrayna'daki Çeçen askerlerini paylaştı

27 Mart 2022 Pazar, 12:06

Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlayan Rus saldırıları savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerin başında gelen Mariupol'de ciddi şekilde devam ediyor.

Savaşın ilk gününden beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan desteği ile bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov dün kentin yönetim binasını ele geçirdiklerini açıkladı. Kadirov bugün ise Telegram kanalında, Putin ve Rus basının Ukrayna’nın işgalini haklı çıkarmak için kullandığı ifadeleri tekrarlayarak, Çeçen savaşçılarının “Nazilerin topraklarını” temizledikleri iddiasıyla Mariupol'deki Çeçen askerlerinin görüntülerini paylaştı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda, bir grup Çeçen savaşçı, Mariupol kentindeki binalara ağır silahlarla ateş ederken ve bir yandan da tekbir getiriyor. Çeçen askerleri ayrıca yıkılan apartmanları göstererek kutlama yapıyor.



DURUM KRİTİK

Birleşmiş Milletler yaptığı açıklamada, şehirdeki toplu mezarlar hakkında bilgi almak için yetkililer ile temas halinde olduklarını bildirdi.

Ulusal televizyonda konuşan Belediye Başkanı Vadym Boichenko, merkezinde sokak çatışmalarının yaşandığı Mariupol’deki durumun kritik olmaya devam ettiğini söyledi.

Kadirov Perşembe günü kuvvetlerinin Mariupol belediye binasını ele geçirdiğini öne sürdü. Ancak bu iddia halen doğrulanamadı.



