'Cehennemin Kapısı'ndan girdi, yaşadıklarını anlattı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 11:29

Güncelleme: 15.12.2023 - 11:31

Türkmenistan kuzey steplerinde yer alan ve 70'li yıllardan bu yana durmaksızın yanan Darvaza gaz krateri aynı zamanda, "Cehennemin Kapısı" olarak da adlandırılıyor.

Kraterin nasıl oluştuğu tam olarak bilinmese de mühendislerin o yıllarda, zehirli gazların yayılmasını önlemek için krateri ateşlediği ve o zamandan beri de alevler içinde olduğu biliniyor.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, 2022 yılında, yerel hava kalitesi üzerindeki etkisi nedeniyle krateri söndürme planlarını açıkladı.

Bunun üzerine George Kourounis adında bir maceraperest, özel kıyafetlerle kraterin içine daldı.

HOLLYWOOD DUBLÖRÜ TUTTU

Kraterin içinde adeta yabancı bir gezegene adım atmış gibi hissettiğini söyleyen Kourounis, "Hazırlanmak için ilk başta çok fazla pratik yaptım. Isıyı geçirmeyen bir elbise, bir solunum cihazı ve şu anda giydiğim tırmanma kayışını kullandım" dedi.

Kourounis, sözlerine şöyle devam etti:

"Hatta Hollywood filmlerinde dublörlük yapan birini tutup birkaç kez ateşler içine kalacak kadar ileri gittim, böylece kendimi alevlerin yakınında paniğe kapılmamaya hazırladım."

"Krateri ilk gördüğünüzde sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi hissediyorsunuz. Neredeyse hiçbir şeyin olmadığı uçsuz bucaksız, geniş bir çöl ve bir de kocaman, yanan bir çukur..."

"JET MOTORU GİBİ KÜKREYEN..."

"Kraterin kenarında dururken yüzünüzü elinizle korumak zorunda kalıyorsunuz, rüzgara doğru bile bakamıyorsunuz. 'Gerçeküstü' yeterince güçlü bir kelime değil. Burayı bir ateş kolezyumu olarak tanımladım; kafanızı çevirdiğiniz her yerde binlerce küçük yangın var."

"Bir jet motoru gibi kükreyen, yüksek basınçlı, bir ses duyuyorsunuz ve hiç duman yok. Çok temiz yanıyor, bu yüzden görüşünüzü engelleyecek hiçbir şey yok. Tüm küçük alev parçalarını görebiliyorsunuz. Böyle bir yerde kendinizi çok ama çok küçük ve savunmasız hissediyorsunuz."