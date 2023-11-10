BM, dünyadaki 'cehennemi' açıkladı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, "Yardım tırlarımızı Gazze'nin kuzeyine ulaştıramıyoruz. Eğer şu anda dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir." dedi.

AA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:48
BM, dünyadaki 'cehennemi' açıkladı
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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BM'nin yardım tırlarının, nüfusun daha yoğun olduğu Gazze'nin güneyine ulaştırıldığını belirten Laerke, "Yardım tırlarımızı Gazze'nin kuzeyine ulaştıramıyoruz. Eğer şu anda dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir" diye konuştu.

Gazze'nin kuzeyinde yüz binlerce kişinin bulunduğunu hatırlatan Laerke, bu durumun "çok moral bozucu" olduğunu söyledi.


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