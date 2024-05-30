Çekya: Avrupa ve NATO, Rusya'ya yönelik çevreleme stratejisi oluşturmalı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:40

Güncelleme: 30.05.2024 - 12:41

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Avrupa'nın, Rusya'ya yönelik bir çevreleme stratejisi olması gerektiğini söyledi.

Euractiv'e konuşan Lipavsky, AB düzeyi de dahil olmak üzere geçici yaklaşımlara son verilmesi ve NATO'da Rusya'ya yönelik bütünlüklü bir çevreleme stratejisi uygulanması çağrısında bulundu.

Lipavsky, “Rusya'yı çevreleyebileceğimiz her türlü tedbiri memnuniyetle karşılarım. Rusya'yı çevrelemenin bir parçası da mantıken ve kesinlikle Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı kendini savunma hakkını desteklemektir” dedi.

Kısa vadeli sonuçlar konusunda ise Lipavsky, bu haftaki bakanlar toplantısının “ana hedefinin” Temmuz ayında yapılacak olan ve “gerçek sonuçların sunulması gereken” NATO Washington Zirvesi ile ilgili “notları karşılaştırmak” olduğunu açıkladı.

NATO ZİRVESİNDE 'ORTAK PAYDA' ÇAĞRISI

Lipavsky, NATO Washington Zirvesi'nde “ortak bir payda” aradıklarını belirten Lipavsky, “NATO'da Ukrayna'ya destek konusunda çeşitli görüşler var. NATO ülkelerinin kararlılığı oldukça güçlü. Asıl soru şu: bunu birlikte yapabilecek miyiz?” dedi.

Lipavsky, 100 milyar Avroluk bir fon oluşturulması konusunda ise “Hepimiz çok şüpheci olan ülkeler olduğunu biliyoruz. Tartışmanın nasıl ilerleyeceğini ve bunun sonucunun ne olacağını görelim. Washington'da ne sunulacağını kimse bilmiyor ama şu anda her şey daha da netleşiyor” diye konuştu.

Lipavsky, şöyle devam etti:

“Her zaman küçük ya da büyük şeylerden bahsediyoruz ama Rusya tehdidini durdurmak ya da kontrol altına almak gibi karmaşık bir konudan bahsetmiyoruz. Bu çok, çok, çok karmaşık bir tartışma ve kesinlikle henüz AB ya da NATO düzeyinde bir tartışmaya öncülük etmiyoruz.”

Almanya'nın ABD yapımı Patriot bataryaları gibi hava savunma sistemlerini teslim etme konusundaki koordinasyonunu memnuniyetle karşılayan Lipavsky, “Stratejik bir yaklaşım çünkü şu anda birçok ad hoc çözümler yapıyoruz. Ancak bu bütüncül yaklaşıma sahip olmalıyız” ifadelerini kullandı.

“GERİLİMİ TIRMANDIRAN RUSYA”

Lipavsky, ülkesinin Ukrayna'ya ciddi şekilde ihtiyaç duydukları mühimmatları sağlama girişiminde ön saflarda yer aldığını ve ilk partilerin “Haziran ayında” teslim edileceğini belirterek, zaman çizelgesi ve miktarlar konusunda daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

NATO'nun, Ukrayna'ya ölümcül askeri yardımı arttırmaya yönelik yeni ilgisine Rusya'nın verdiği tepkiden endişe duyup duymadığı sorusuna Lipavsky, “Gerilimi tırmandıracak olan NATO değil, gerilimi tırmandıran Rusya'dır” dedi.

Lipavsky, Ukrayna'nın güvenliğini sağlamanın Avrupa'nın çıkarına olduğunu da sözlerine ekledi.