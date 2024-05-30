İtalya Senatosu'nda 'anayasa' tartışması: Senatörler kavgaya tutuştu

Yayınlanma: 30.05.2024 - 10:22

Güncelleme: 30.05.2024 - 10:22

İtalya Senatosu'nda Başbakanlık yasa tasarısı oturumunda muhalefet ve iktidar üyeleri arasında tansiyon aniden yükseldi.

Beş Yıldız Hareketi (M5) senatörü Ettore Licheri'nin, iktidar üyelerine “Her şeyi yapabilirsiniz çünkü siz Giorgia'sınız, ama bilin ki Anayasa sizin elinizden çıkıp vatandaşların eline geçecek” diye bağıran müdahalesinin ardından sinirler gerildi. Bu noktada karşılıklı hakaretler başladı.

M5 senatörlerinden Marco Croatti, İtalya'nın Kardeşleri (FDI) Partisi'nden Roberto Menia'ya doğru koşmaya başladı.

İki senatörün arkadaşları ve senato yetkilileri araya girerek kavgayı ayırdı.

Senato Başkan Yardımcısı Anna Rossomando, düzenin yeniden sağlanabilmesi için oturuma ara verdi.

Senato Başkanı Ignazio La Russa çalışmaları askıya aldı ve derhal grup liderleri konferansını topladı.

5 Yıldız Hareketi Başkanı Giuseppe Conte, “Croatti'yi tanıyorum... Sessiz bir insandır. Kim bilir onu kışkırtmak için ne yaptılar?” dedi.

Senatonun, başbakanlık yasa tasarısını incelemek üzere 11 Haziran Salı günü, yani Avrupa seçimlerinden sonra tekrar toplanacağı bildirildi.