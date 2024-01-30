Çekya F-35 satın almak için ABD'yle anlaşma imzaladı

Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:47

Güncelleme: 30.01.2024 - 09:47

Çekya ile ABD, 24 adet F-35 savaş uçağının satışı için resmen anlaştı.

Çekya Savunma Bakanı Jana Vernochova, ABD'nin Prag Büyükelçisi Bijan Sabet ile bir araya geldi. Görüşmede, daha önce sıklıkla ülke basınına yansıyan 24 adet F-35 satışına ilişkin savunma anlaşması imzalandı.

"Ülke tarihinin en yüksek savunma harcaması" olarak nitelendirilen anlaşma kapsamında Çekya, ABD'ye söz konusu savaş uçakları için yaklaşık 6,5 milyar dolar ödeme yapacak.

Çekya'ya ilk uçağın 2031'de teslim edilmesi beklenirken; 2035'e kadar tüm sevkiyatın yapılması planlanıyor.

Söz konusu savaş uçaklarının, ülkede halihazırda kullanılan İsveç yapımı "Saab JAS 39 Gripen" modeli uçakların yerini alacağı ifade edildi.