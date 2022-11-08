Çekya'dan Rusya'ya suçlama: Afrika'da AB karşıtı propaganda yürütüyor

08 Kasım 2022 Salı, 09:12

Çekya'nın AB Dönem Başkanlığı kapsamında başkent Prag'da Afrika'nın Sahel bölgesi ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen iki günlük konferansın açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, iki kıta arasındaki ilişkilerin önemine değindi.

Lipavsky, Sahel bölgesinin hem Avrupa hem de uluslararası güvenlik açısından önemli olduğunu belirterek, Rusya'nın burada AB'nin imajını zedeleyici propaganda yürüttüğünü ileri sürdü.

Söz konu bölge ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla Çekya'da ilk defa bu tür bir etkinlik düzenlendiğini kaydeden Lipavsky, AB üyesi ülkelerin Rus propagandasına karşı bir bütün olarak daha aktif mücadele yürütmesi gerektiğini savundu.