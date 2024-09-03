Çekya'da AfD paniği: 'Ne Almanya ne de Çekya için iyidir...'

Yayınlanma: 03.09.2024 - 12:44

Güncelleme: 03.09.2024 - 12:44

Çekya Başbakanı Petr Fiala, sosyal medya platformu X'ten, Thüringen ve Saksonya eyaletinde 1 Eylül Pazar yapılan seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Fiala, "Orada (Almanya'da) radikal ve aşırıcı partilerin yükselişi ne Almanya ne de Çekya için iyidir" ifadesini kullandı.

Almanya'nın Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde hafta sonu yapılan seçimlerde aşırı sağcı AfD, Thüringen'de oyların yüzde 32,8'ini alarak birinci, Saksonya'da ise yüzde 30,6 oy oranıyla ikinci olmuştu.

Bu sonuçlara göre, ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa bir aşırı sağcı parti eyalet seçimlerini birinci olarak tamamladı.