Kocaeli'de Akaryakıt istasyonunda korkunç kaza

İstasyon çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurda aracının ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza sebebiyle hurda aracında bulunan malzemeler ise akaryakıt istasyonunun çevresine saçıldı.