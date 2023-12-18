Son Dakika: Erdoğan Macaristan'da... AB, Ukrayna ve Gazze mesajı!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 18:37

Güncelleme: 18.12.2023 - 18:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkileri, Gazze ve Ukrayna’da süren savaşlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Bu yılın ilk 11 ayı itibarıyla ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara yaklaştı. 6 milyar dolara ulaşma konusunda kararlıyız. Ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız. Savunma sanayii ve enerji konusunda ilişkimizi güçlendirmeyi planlıyoruz. Konsey toplantımızda ikili ilişkimizi gözden geçirdik.

UKRAYNA VE GAZZE

Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere güncel meseleleri ele aldık. 2024'te AB dönem başkanlığını üstlenecek Macaristan'ın güçlü bir şekilde üyeliğimizi destekleyeceğini duymaktan memnuniyet duydum.

Ukrayna'da diplomatik çözüm odaklı çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini seslendiriyoruz. Taraflardan talep olması üzerine yarım kalan İstanbul sürecini canlandırmaya hazırız.

Gazze'de İsrail vahşetini sona erdirme konusunda çalışıyoruz. 1967 sınırında bağımsız Filistin devletinin tesisinin artık kaçınılmaz olduğunu gördük. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajı verme konusunda asli bir sorumluluğu bulunuyor."

TOGG HEDİYE ETTİ

Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macarista'da kendisini karşılayan Başbakan Orban'a Oltu siyahı renginde Togg hediye etti.

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