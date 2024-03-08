Çekya'dan Ukrayna'ya destek: Yüz binlerce mermisi satın alınacak

Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:27

Güncelleme: 08.03.2024 - 14:27

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, basına yaptığı açıklamada, ülkesinin yaklaşık bir ay önce Ukrayna ordusunun acilen ihtiyaç duyduğu top ve tank mermilerinin satın alınması için inisiyatif başlattığını anımsattı.

İnisiyatifin başarılı olduğunu, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden 800 bin mühimmat alınması için gereken fonun oluşturulduğunu belirten Pavel, mermilerin birkaç hafta içinde Ukrayna'ya teslim edileceğini açıkladı.

Çekya Başbakanı Petr Fiala da 18 ülkenin mühimmatın alınması için finansal katkıda bulunduğunu, malzemelerin yaklaşık 200 milyon avro tutarında olduğunu söyledi.

Fiala, katkıda bulunan ülkelere teşekkür ederek, Ukrayna’nın öncelikli askeri yardıma ihtiyaç duyduğunu, mühimmatla ilgili lojistikten Çekya Savunma Bakanlığının sorumlu olacağını sözlerine ekledi.