Cem Özdemir: Erdoğan seçimi kazanırsa, gençlerin çoğunluğu Türkiye'yi terk edecek

Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:41

Güncelleme: 10.05.2023 - 11:41

Almanya'nın Türkiye kökenli ilk bakanı olan Cem Özdemir, Türkiye'deki seçimlere ilişkin Almanya merkezli Neue Osnabrücker Zeitung'a (NOZ) konuştu.

Yeşiller Partisi'nden Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçimleri kazanması halinde Türkiye'den dışarıya bir "göç dalgası" beklediğini söyledi.

Cem Özdemir, "Eğer Erdoğan seçimi kazanırsa, anketlerin de gösterdiği gibi gençlerin büyük bir kısmı Türkiye'yi terk edecek. Çünkü, o zaman ülkede daha iyi bir gelişme umudu ortadan kalkacaktır. Muhalif aktivistlerin, gazetecilerin ve akademisyenlerin nefes alma alanları daralacaktır" dedi.

"ERDOĞAN YİNE KAZANIRSA KUTUPLAŞMA, ALMANYA'DA DA DEVAM EDECEK"

Seçimlerin "önemli" olduğunu ve Türk-Alman toplumunu "derinden etkilediğini" belirten Özdemir, "Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda daha da kitleselleşecek olan Türkiye'deki kutuplaşma, Almanya'da da devam edecek" diye konuştu.

Özdemir, seçimlerin, aileleri, arkadaş çevrelerini ve iş güçlerini "böldüğünü" belirterek, "Muhalefetten farklı görüşte olan pek çok kişi korkuyor, bu elbette dayanılmaz bir şey" diye ekledi.