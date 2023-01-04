Cenaze evi sahibi iki kadın, 560 ölünün naaşını parçalayıp satmaktan mahkum oldu

04 Ocak 2023 Çarşamba, 12:08

ABD mahkemesi Colorado eyaletinde Sunset Mesa Cenaze Evi'ni işleten Megan Hess (46) ve annesi Shirly Koch'u (69), 2010 ile 2018 yılları arasında kendilerine cenaze işlerinin yapılması için teslim edilen 560 naaşı, parçalara ayırıp satmaktan 20 ve 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

20 yıl hapis cezası alan Hess ve 15 yıl hapis cezası alan annesi Koch’un merhumların ailelerinden bin dolar gibi bir cenaze ücreti aldıkları, daha sonra naaşları parçalara ayırarak sattıkları belirlenmiş, ikili geçen yılın Temmuz ayında suçlarını kabul etmişti.

Organ satışının yasa dışı olduğu ABD'de, vücut parçalarının satışı hali hazırda ABD federal yasalarında açık bir suç olarak yer almadığı için mahkeme anne kızı, ölenlerin ailelerini dolandırma suçuyla mahkum etti. Olayı araştıran Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bugün mahkumiyetle ilgili açıklama yaparak iki kadının, en acılı zamanlarında ailelerin güvenlerine ihanet ederek sevdiklerini parçalara ayırdığını vurguladı.