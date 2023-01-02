ABD'li kadın ünlüye gönderilen paketin içindekiler dehşete düşürdü

02 Ocak 2023 Pazartesi, 16:47

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, görenleri şoke eden bir durum yaşandı. Buenos Aires gümrük yetkilileri, ABD'li ünlü bir kadına gönderilen şüpheli hediye kutusunu açınca, gördükleri karşısında dehşete düştü.

ABD'li kadının ismi güvenlik gerekçesiyle açıklanmazken, hediye kutusunun içinde küçük bir çocuğun kesik başı bulundu.

Yetkililer, kesik başın 9 ila 12 yaşları arasında olduğunu ve kalıntıların mumyalaşmaya başladığı için uzun süre önce ölmüş bir erkek çocuğa ait olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kutu içerisinden, gazlı beze düzgün sarılmış kafanın yanı sıra bir tane de örümcek adam maskesi çıktı.

Arjantin Posta Servisi Correo Argentino, kafanın mükemmel bir şekilde kesildiği ve bir tutam kızıl saçın hala yerinde olduğu belirtildi.

Yetkililer, paketin üstünde "el yapımı Örümcek Adam süsü" yazdığını öne sürdü. Kesik baş, Arjantin Mali Suçlar Dairesi tarafından alıkonuldu.

Kutuyu gönderenin sahte bir kimlik kullanması sebebiyle henüz göndericinin kimliğine ulaşılamadı.