ABD'li kadın ünlüye gönderilen paketin içindekiler dehşete düşürdü
Arjantin'den ABD'ye gönderilen kutu, gümrüğe takıldı.Yetkililer, hediye kutusunu açınca gördüklerine inanamadı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, görenleri şoke eden bir durum yaşandı. Buenos Aires gümrük yetkilileri, ABD'li ünlü bir kadına gönderilen şüpheli hediye kutusunu açınca, gördükleri karşısında dehşete düştü.
ABD'li kadının ismi güvenlik gerekçesiyle açıklanmazken, hediye kutusunun içinde küçük bir çocuğun kesik başı bulundu.
Yetkililer, kesik başın 9 ila 12 yaşları arasında olduğunu ve kalıntıların mumyalaşmaya başladığı için uzun süre önce ölmüş bir erkek çocuğa ait olduğunu düşündüklerini söyledi.
Kutu içerisinden, gazlı beze düzgün sarılmış kafanın yanı sıra bir tane de örümcek adam maskesi çıktı.
Arjantin Posta Servisi Correo Argentino, kafanın mükemmel bir şekilde kesildiği ve bir tutam kızıl saçın hala yerinde olduğu belirtildi.
Yetkililer, paketin üstünde "el yapımı Örümcek Adam süsü" yazdığını öne sürdü. Kesik baş, Arjantin Mali Suçlar Dairesi tarafından alıkonuldu.
Kutuyu gönderenin sahte bir kimlik kullanması sebebiyle henüz göndericinin kimliğine ulaşılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu kavgası başka bir yere gidiyor
- Sinan Ateş'in ailesinden açıklama
- e-Devlet'te yeni dönem
- MHP'de Sinan Ateş istifaları
- Baykallar meselesi, AKP’ye geçiş mi?
- 'Sinan Ateş cinayeti siyasi, katilleri firarda'
- 'Görev kiralık katillere verilmiş!'
- Emekçinin gözü enflasyonda
- Feci kaza! Bir aile yok oldu
- Cinayette itiraf iddiası