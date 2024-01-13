CENTCOM duyurdu: ABD askerleri Somali'de kayboldu
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), iki ABD askerinin Somali açıklarında denizde kaybolduğunu açıkladı.
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), iki ABD Donanma personelinin Somali açıklarında denizde kaybolduğunu açıkladı.
Açıklamada, "İki ABD Donanması personelinin Somali açıklarında operasyon yürütürken denizde kaybolduğu bilinmektedir. Kayıp denizcilerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Operasyonel hususlar nedeniyle, arama çalışmaları tamamlanana kadar kayıplar hakkında ek bilgi verilmeyeceği kaydedildi.
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