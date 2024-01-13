ABD’li bankacılık devi binlerce kişi işten çıkarılıyor
ABD’li bankacılık devi Citigroup 2026 sonuna kadar 20 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.
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ABD'nin büyük bankalarından Citigroup, orta vadede 20 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.
Citigroup Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Mason, bankanın 2 yıl içerisinde binlerce çalışanının işine son vereceğini duyurdu.
Yeniden yapılanmanın ilk çeyrek sonunda başlayacağını belirten Mason, işten çıkarmaların Citigroup'un gelir artışını engellemeyeceğini ifade etti.
Mason, Citigroup'un orta vadede çalışan sayısını 20 bin kişi azaltacağını bildirdi.
Citigroup'un bugün yayımladığı bilançosuna göre, banka geçen yılın dördüncü çeyreğinde 1,8 milyar dolar zarar etti. Bankanın hisse başına zararı da aynı dönemde 1,6 dolar oldu.
Citigroup, geçen yıl yeniden yapılandırma planı kapsamında organizasyonel değişikliklere gideceğini ilan etmişti.
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