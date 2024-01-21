CEO'nun feci ölümü: 15 metre yükseklikten çakıldı
Teknoloji şirketi Vistex'in CEO'su Sanjay Shah, kutlama etkinliklerinde 15 metreden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD merkezli yazılım firması Vistex'in CEO'su Sanjay Shah, şirketinin düzenlediği etkinlikte yaşanan kaza sonucunda hayatını kaybetti.
CEO Sanjah Shah, şirketinin düzenlediği iki günlük kutlama etkinliklerinde çıktığı sahnede yaşanan kaza sonucunda 15 metre yükseklikten düşerek öldü.
HALATLARDAN BİRİ KOPUNCA YERE ÇAKILDI
Sahnenin üstüne kurulan platforma çıkarak partiye giriş yapması beklenen Shah ve Vistex'in üst düzey isimlerinden Vishwanath Raju Datla, Shah'ın konuşma yapacağı sırada yere çakıldı.
Shah ve Datla'yı taşıyan kafes benzeri yapıyı tutan halatlardan biri koptu ve ikili 15 metre yükseklikten sahneye düştü.
Hastaneye kaldırılan Shah'ın tedavi sırasında aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybettiği, meslektaşının durumunun ciddi olduğu belirtildi. Vistex, etkinliği organize eden şirket hakkında şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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