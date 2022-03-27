Çernobil'de 31 noktada yangın: Radyasyon seviyesinde artış
Rusya’nın Ukrayna’nın Çernobil bölgesine gerçekleştirdiği saldırıların ardından 31 noktada yangın çıkarken, bölgedeki radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiği ifade edildi.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ediyor.
Ukrayna’nın Rus bombardımanlarının hedefi olan Çernobil’de yangın çıktı. Çevre Koruma ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusların bombalamaları sonucunda ve ırkçıların ormanları ateşe vermeleri yüzünden çıkan yangınlarda radyasyon seviyesinde artış gözlemleniyor. Güncel uydu görüntülerinde yangınların 31 farklı noktada çıktığı tespit edildi" ifadeleri kullanılarak, çıkan yangınların devam ettiği belirtildi.
RUS ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR
Çernobil'de bulunan Slavutıç kasabası günün erken saatlerinde Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş, Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, kasabanın Rusya tarafından işgal edildiğini açıklamıştı. Fomiçev, “3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldık. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduk. Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında" demişti.
Öte yandan, Rusya’nın kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali’nin yer aldığı bölgede 1986 yılında dünyanın en kötü nükleer kazası yaşanmıştı. Santral faaliyette olmamasına rağmen sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Eski nükleer bölge büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, Ukrayna parlamentosu uydu görüntülerinden alınan görüntülerden yola çıkarak geçtiğimiz günlerde santral çevresinde orman yangınlarının çıktığını ifade etmişti.
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