Çernobil’de neler oluyor? 'Mavi köpekler' görüldü

Dogs of Chernobyl (Çernobil’in Köpekleri) programında görev yapan araştırmacılar, mavi renkli köpeklere ait fotoğrafların yapay zeka üretimi değil, gerçek olduğunu doğruladı.

6 Ekim 2025 tarihli görüntülerde, bölgedeki en az üç köpeğin kürkünün parlak mavi renge dönüştüğü görüldü.

Araştırmacılar birkaç kez bu köpekleri yakalamayı denedikten sonra, sonunda mavi rengin kaynağını bulmuş gibi göründüler; yakınlardaki bir taşınabilir tuvalet.

"UZUN VADEDE ZARARSIZ"

Programın veteriner tıbbi direktörü Dr. Jennifer Betz, IFLScience’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Köpeklerin, üzerlerine bulaşan bir maddeye yuvarlandıklarını fark ettik. Bu maddenin, yakınlarındaki eski bir taşınabilir tuvaletten sızdığını düşünüyoruz; ancak bunu kesin olarak doğrulayamadık.

Betz ayrıca şu vurguyu yaptı:

Bu olayın Çernobil’deki radyasyonla hiçbir ilgisi yok.

Kısacası, köpekler muhtemelen bozulmuş bir taşınabilir tuvaletten sızan mavi kimyasal sıvının içinde yuvarlanmışlardı. Kulağa ürkütücü gelse de, araştırmacılar bu maddenin uzun vadede hayvanlara zarar vermesini beklemiyor.

“Köpekler gayet sağlıklı görünüyor. Tıpkı oradaki diğer köpekler gibi,” diyen Dr. Betz, “Eğer tüylerindeki maddenin çoğunu yalayıp yutmazlarsa, bu durum büyük ölçüde zararsız olur,” diye ekledi.

Clean Futures Fund tarafından paylaşılan fotoğraflarda, maviye boyanmış birkaç köpeğin Çernobil çevresinde dolaştığı görülüyor.

İLK VAKA DEĞİL...

IFLScience'ta yer alan habere göre, mavi köpekler fenomenine eski Sovyet topraklarında ilk kez rastlanmıyor.

2021’de Rusya’nın Dzerzhinsk kentinde, terk edilmiş bir kimyasal tesisin yakınlarında dolaşan mavi köpekler gündem olmuştu.

O olayda, hayvanların bakır sülfat adlı açık mavi kimyasala bulaştıkları düşünülmüştü.

Çernobil’deki vakaysa, radyasyon efsaneleri nedeniyle çok daha sansasyonel bir hâl aldı.

Ancak sonradan, gerçeğin göründüğü kadar gizemli olmadığı ortaya çıktı.

ÇERNOBİL'İN KÖPEKLERİ

1986’daki Çernobil nükleer felaketi sonrasında yaklaşık 120 bin kişi bölgeden tahliye edildi. İnsanlar evlerini terk ederken, birçok kişi evcil hayvanlarını geride bırakmak zorunda kaldı. Fakat bu hayvanlar, yıllar içinde vahşi doğada hayatta kalmayı başardı.

Clean Futures Fund adlı kâr amacı gütmeyen kuruluş, 2017’den bu yana bu hayvanların torunlarını izliyor, aşılıyor ve kısırlaştırıyor. Bugüne dek 1000’den fazla kedi ve köpek bu program kapsamında tedavi edildi.

Betz, bazı yanlış anlamaları da şöyle giderdi:

Kısırlaştırma kampanyalarımız sırasında köpeklerin başına yeşil, kırmızı, mavi ya da mor tebeşir işareti koyuyoruz. Bu 2-3 günde siliniyor. Ancak bu seferki köpekler neredeyse baştan ayağa maviye bulanmıştı. Bu tamamen farklı bir durum.

RADYASONA DİRENEN DOĞA

İnsanların terk ettiği Çernobil bölgesi, bugün vahşi yaşam için bir sığınak haline geldi.

Araştırmalara göre bölgede yaban domuzu, tilki, rakun ve çok sayıda kuş türü bulunuyor.

En ilgi çekici keşiflerden biri ise, radyasyona karşı genetik direnç geliştirmiş gibi görünen kurt popülasyonları.