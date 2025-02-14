Çernobil’e drone saldırısı: Nükleer santralde neler oluyor?

Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:21

Güncelleme: 14.02.2025 - 11:36

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Çernobil Nükleeer Santrali'ne drone ile saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın dronla Çernobil Nükleer Santrali’ne saldırı düzenlediğini ve santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü duyurdu.

Saldırının dün gece gerçekleştirildiğini kaydeden Zelenski, "Burası, Ukrayna’nın diğer Avrupa ve dünya ülkeleriyle birlikte, ABD ile birlikte inşa ettiği bir yapıdır. Dünyada bu tür yerlere saldırabilecek, nükleer santrallerin topraklarını işgal edebilecek ve sonuçları umursamadan savaşmalarına devam edebilecek tek devlet bugün Rusya’dır. Ve bu, tüm dünya için terörist bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

"YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ"

Çernobil’deki yapının dron saldırısı sonucu hasar gördüğünü kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Yangın söndürüldü. Radyasyon seviyesi yükselmedi ve sürekli olarak takip ediliyor. İlk değerlendirmelere göre, barınağın hasarları önemli" dedi.

Rusya’nın her gece Ukrayna altyapısına ve şehirlere bu tür saldırılar gerçekleştirdiğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya, ordusunu artırmaya devam ediyor. Rusya, insanlık karşıtı devlet söylemini değiştirmiyor. Bu da, Putin’in kesinlikle müzakerelere hazırlanmıyor olduğunu gösteriyor. Dünyayı hala kandırmaya devam etmeye hazırlanıyor. Bu yüzden, hayatı değerli bulan herkesin baskısı gerekiyor. Rusya, yaptığı şeylerin sorumluluğunu taşımak zorunda" açıklamasını yaptı.

ÇERNOBİL FACİASI

Çernobil Faciası, 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat kenti yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen nükleer kazadır.

Kaza, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği'ne göre bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer kazalardan biridir. Çernobil felaketi, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği'nde en yüksek sınıflandırma oranı olan 7 ile ölçeklendirilmiştir. Bu sınıfta ölçeklendirilen yalnızca iki nükleer felaket bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çernobil felaketi, diğeri ise 2011 yılında meydana gelen Fukuşima I Nükleer Santrali kazalarıdır. Felaket, maliyet ve kayıplar açısından tarihin en kötü iki nükleer felaketinden birisidir.