Çernobil’e drone saldırısı: Nükleer santralde neler oluyor?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Çernobil Nükleeer Santrali'ne drone ile saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın dronla Çernobil Nükleer Santrali’ne saldırı düzenlediğini ve santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü duyurdu.

Saldırının dün gece gerçekleştirildiğini kaydeden Zelenski, "Burası, Ukrayna’nın diğer Avrupa ve dünya ülkeleriyle birlikte, ABD ile birlikte inşa ettiği bir yapıdır. Dünyada bu tür yerlere saldırabilecek, nükleer santrallerin topraklarını işgal edebilecek ve sonuçları umursamadan savaşmalarına devam edebilecek tek devlet bugün Rusya’dır. Ve bu, tüm dünya için terörist bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT