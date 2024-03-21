ABD basını: 'Jullian Assange serbest kalabilir'

ABD basını, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın serbest kalabileceğini öne sürdü. Wall Street Journal gazetesi, Assange'a "savcı-sanık uzlaşması" önerileceğini ve kabul etmesi halinde serbest kalabileceğini ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:41
ABD basını: 'Jullian Assange serbest kalabilir'
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ABD yönetiminin Wikileaks'in kurucu genel yayın yönetmeni Julian Assange'a bir itiraf  önermeyi düşündüğü belirtildi. Assange'ın avukatları ise Washington'ın tutum değiştirme niyetinde olduğuna dair bir sinyal almadıklarını belirttiler. 

The Wall Street Journal'da yayımlanan haberde, ABD Adalet Bakanlığı'nın Assange'ın 14 yıl önce Afganistan ve Irak savaşlarıyla ilgili binlerce gizli ABD belgesini yayınladığı için casusluk suçlamasıyla ABD'ye iade edilmesine karşı Londra'da verdiği uzun mahkeme mücadelesini artık sonlandırmanın yollarını aradığı bildirildi.

Habere göre ABD'de hakimler, Assange'ın "kusurlu davranış" olan "dizli dosyaları yanlış kullanma" suçlamasını kabul etmesi durumunda Casusluk Yasası üzerinden yöneltilen 18 suçlamadan vazgeçmeyi planlıyor. Casusluk Yasası suçlamaları, Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda hayatının kalanını demir parmaklıklar önünde geçirmesini öngörüyordu. 

5 yıldır Londra'da tutuklu olan Assange, böyle bir teklifin gerçekten yapılması ve kendisi tarafından kabul edilmesi durumunda kısa süre içinde serbest bırakılacak.

Assange'ın avukatları henüz konu hakkında kendilerine bilgi verilmediğini söyledi. Avukatlardan Barry Pollack, "ABD Adalet Bakanlığı'nın davayı sonuçlandırmak için niyetli olduğuna dair bir işaret görmedik dışında bir şey demek, dava Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nin önündeyken uygunsuz olur. ABD, kararlı olarak Assange'ın 18 suçlamanın tümünden iadesini ve 175 yıl hapis yatmasını istemeye devam ediyor" dedi.

Yüksek Mahkeme önümüzdeki haftalarda Assange'ın iadeye ek itiraz hakları olup olmadığına karar verecek. Assange, duruşmalara gelemeyecek kadar hasta olduğunu söylemişti. 

Assange'ın bir seçim yılında iade edilmesinin Biden yönetimini zor durumda bırakacağına inanılıyor. Barack Obama liderliğindeki önceki Demokrat yönetim, basın özgürlüğü tartışmaları yaratacağı için Assange'a suçlama yöneltmekten kaçınmıştı. Suçlamaları 2019 yılında Casusluk Yasası kapsamında Trump yönetimi yöneltti.


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