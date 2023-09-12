Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'ye rest: Sınırı kapatmakla tehdit etti

Yayınlanma: 12.09.2023 - 08:06

Güncelleme: 12.09.2023 - 08:07

Dominik Cumhuriyeti hükümetinden yapılan açıklamada, Haiti'nin Masacre Nehri'nde inşa ettiği kanalı durdurmaması halinde kara sınırının kapatılmasının yanı sıra hava ve deniz ticaretinin de durdurulacağı duyuruldu.

Yerel basında çıkan haberde ise Devlet Başkanı Luis Abinader'in yeni bir duyuruya kadar Haitililere yönelik vizeleri askıya aldığı ve Masacre Nehri'nde inşa edilen kanalın perşembe gününe kadar durdurulmaması halinde sınırı tümüyle kapatma emrini vereceği belirtildi.

İki ülke için son derece önemli olan Masacre Nehri, tarım arazilerinin sulanmasının yanı sıra içme suyu kullanımında da hayati önem taşıyor.

Haiti'nin 3. ticaret ortağı olan Dominik Cumhuriyeti'ne göre, kanalın inşa edilmesi halinde suyun bir kısmının Haiti topraklarına akacağı ve nehrin suyunun ciddi manada azalacağı savunuluyor.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader, geçen yılki açıklamasında ise Haiti'deki çete savaşlarını ve ülkeye yönelen yoğun göç akışını gerekçe göstererek sınıra 190 kilometrelik duvar inşa edileceğini bildirmişti.

Derin ekonomik ve sosyal krizle boğuşan Haiti, Dominik Cumhuriyeti sınırının kapatılması halinde ekonomisinin devasa bir darbe alacağı değerlendiriliyor.