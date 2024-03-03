Haiti çete liderinden başbakana tehdit: 'Seni devireceğiz'

Haitili çete lideri Jimmy Cherizier, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Vekili Henry'yi devirmeye çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Çete lideri, ailelere seslenerek "Tali hasarlardan kaçınmak için çocuklarınızı evde tutun" çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 09:50
Haiti çete liderinden başbakana tehdit: 'Seni devireceğiz'
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Karayip ülkesi Haiti'de "Barbekü" olarak bilinen çete lideri Jimmy Cherizier, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Vekili Ariel Henry'yi devirmeye çalışmayı sürdüreceğini açıkladı. Eski bir polis memuru olan Cherizier, 'tali hasarlardan kaçınmak için' ailelerden çocuklarını okula göndermemesini istedi. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in bazı bölgelerinde silah sesleri duyuldu. Çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşayanlar evlerini terk ederken, şehrin sokaklarında ateşe verilmiş otobüsler ve barikatlar olduğu görüldü. 

Reuters haber ajansının aktardığına göre, çete lideri Cherizier, düzenlediği basın toplantısında, "Savaş, sürmesi gerektiği kadar sürecek. Ariel Henry ile savaşmaya devam edeceğiz. Tali hasarlardan kaçınmak için çocuklarınızı evde tutun" ifadelerini kullandı. 

SİLAHLI KİŞİLER, LİMANI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI

2022'de ülkenin en büyük petrol terminalini bloke eden bir grup çeteye liderlik eden Cherizier, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alıyor. 

Şiddet olaylarının sürdüğü Port-au-Prince'de dün silahlı kişilerin başkentin ana konteyner limanını ele geçirmeye çalıştığı ve şehirdeki polis merkezlerine saldırı düzenleme tehdidinde bulunduğu haberleri basına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise iki polis memurunun öldürüldüğü görüldü. SYNAPOHA polis sendikası başkanı Lionel Lazare, dört polisin perşembe günü öldürüldüğünü açıkladı.

"ÇATIŞMAYI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Başbakan Henry'nin ofisinden ülkede yaşanan olaylara ilişkin yapılan açıklamada ise "silahlı haydutlar tarafından gerçekleştirilen şiddet ve terör eylemleri karşısında dehşet içinde olduğunu" ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Başbakanlık, hükümetin çatışmayı çözmek için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Ülkedeki şiddet olayları, Henry'nin bu hafta Kenya'ya yaptığı ziyaret sırasında artış göstermişti. İki ülke, bunun öncesinde bir güvenlik anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşmanın Kenya'nın Haiti'deki çete şiddetine karşı Birleşmiş Milletler'in (BM) onayladığı bir misyon yürütmek üzere bin polis memuru gönderme planına yerel mahkemenin yaptığı itirazları karşılaması umuluyordu. Henry, Karayipler zirvesi için gittiği Guyana'da da daha önce güvenlik sebebiyle ertelediği seçimlerin Ağustos'ta yapılacağını söylemişti. 

Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse 7 Temmuz 2021'de evinde uğradığı saldırı sonucu ölmüş, 5 Temmuz 2021'de Başbakanlık görevine atanan Ariel Henry, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini devralmıştı. Başbakan Henry 20 Temmuz 2021'de yemin ederek görevine başlamıştı.


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