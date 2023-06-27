Ceza istatistikleri yayımlandı: Avrupa’da en çok mahkum Türkiye’de

Yayınlanma: 27.06.2023 - 14:26

Güncelleme: 27.06.2023 - 14:31

Avrupa'da cezaevlerindeki mahkum sayısında artış yaşandı.Türkiye, yaklaşık 304 bin mahkumla "cezaevlerinin en kalabalık olduğu ülke" oldu. Türkiye aynı zamanda nüfusa oranla (her yüz bin kişide 355 kişi) "hapsedilme oranının" en yüksek olduğu ülke olarak belirlendi.

Yaklaşık 1 milyon insanın bulunduğu Avrupa cezaevlerinde, 2022 yılında mahkum sayısı yüzde 2,3 oranında arttı.

Avrupa Konseyi'nin Hapishane Nüfusuna İlişkin Yıllık Ceza İstatistikleri (SPACE I) 2022 Raporu yayınlandı. Rapora göre, Avrupa Konseyi üyesi 48 devletin cezaevi idarelerinde, 31 Ocak 2022 itibariyle, 981 bin 575 tutuklunun bulunduğu bilgisi yer aldı. Avrupa'da ortalama tutukluluk oranı ise her 100 bin kişi başına 104 tutuklu olarak kaydedildi.

Avrupa'da pandemi sonrası mahkum sayılarında yüzde 2,3 oranında artış yaşanırken, Bulgaristan, Estonya ve Almanya mahkum sayısı azalan ender ülkeler oldu. Diğer 45 ülkenin tamamında ise bu sayı artış gösterdi.

Tutukluluk oranının en fazla arttığı cezaevi yönetimleri ise yüzde 23 ile Slovenya, yüzde 15 ile Finlandiya ve Fransa, yüzde 13 ile Kuzey İrlanda, yüzde 12 ile Karadağ, yüzde 10 ile Hırvatistan ve yüzde 9,2 ile Türkiye oldu.

Ocak 2020'den Ocak 2021'e kadar pandemi sırasında uygulanan kısıtlamalar, adalet sistemlerinin yavaşlaması ve tahliye programlarının uygulanması nedeniyle Avrupa'daki genel hapsetme oranını düşürdü.

RUSYA LİSTEDE YOK

Türkiye, "hapsedilme oranı" en yüksek ülke olurken Rusya listede yer almadı.



Her yıl liste başında yer alan ve Avrupa'daki toplam cezaevi nüfusunun üçte birini temsil eden Rusya'nın, Avrupa Konseyi'nden çıkması listede değişikliklere yol açtı.

303,945 mahkum ile ilk sırada yer alan Türkiye'yi, 79,092 mahkumla İngiltere takip etti. Polonya 71,874 mahkumla üçüncü, Fransa 69,964 mahkumla dördüncü ve Almanya 56,294 mahkumla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye 355 mahkumla listenin en üstünde yer aldı. Gürcistan 237 mahkumla ikinci sırayı alırken, Azerbaycan 217 mahkumla üçüncü sırada yer aldı. Macaristan (194), Litvanya (191), Polonya (190), Slovakya (187), Arnavutluk (176), Çek Cumhuriyeti (175) ve Letonya (172) da, bu istatistikte takip eden ülkeler oldu.

AVRUPA'DA ORTALAMA MAHKUM YAŞI 38

Avrupa hapishanelerindeki mahkumların ortalama yaşı 38 olarak belirlendi. Bu araştırmaya göre, en düşük ortalama yaş Bulgaristan cezaevlerinde 31, Danimarka'da 34 ve Fransa'da 35 olarak kaydedildi. En yüksek mahkum yaş ortalaması ise 44 yaş ile Gürcistan, 42 yaş ile İtalya, 41 yaş ile Portekiz, 40 yaş ile Estonya ve İspanya olarak belirlendi.

Tüm mahkumların yaklaşık yüzde 16,5'inin, 50 yaşın üzerinde olduğunu gösteren istatistiklerde, 65 yaş ve üzerindeki mahkum oranının yüzde 3 olduğu bilgisi yer aldı. İstatistiklerde ayrıca, kadın mahkumların oranının tüm mahkumların yalnızca yüzde 5'ine denk geldiğini paylaştı.