Barbie'nin gişe başarısı yeni Mattel filmlerinin önünü açtı: Hot Wheels yolda

Yayınlanma: 12.08.2023 - 14:54

Güncelleme: 12.08.2023 - 14:54

Mattel, Barbie'nin büyük gişe başarısı elde etmesinin ardından, şimdi diğer oyuncaklarını da beyaz perdeye taşımayı planlıyor. Barbie'nin 1 milyar doları aşkın gişe hasılatı elde etmesi, oyuncaklardan sinemaya geçişin potansiyelini gözler önüne seriyor. Ancak uzmanlara göre, bu başarıdan yanlış dersler çıkarılmamalı.

The Hollywood Reporter'a göre, yapımcılar, Barbie'nin başarısının ardından sadece oyuncakların beyaz perdeye uyarlanmasıyla ilgilenmemeli. Özellikle "oyuncaktan beyazperdeye" geçişin, sadece oyuncak karakterin varlığına dayalı olmaması gerektiği vurgulanıyor. Yani, sadece bir oyuncak karakterin popülaritesiyle bir film yapmanın başarı getirmeyeceği belirtiliyor.

Bu bağlamda, Hot Wheels gibi diğer oyuncakların da beyaz perdeye taşınması planlanıyor. Hot Wheels için J.J. Abrams gibi tanınmış bir isimle çalışılacağı belirtiliyor. Ancak uzmanlar, her oyuncak karakterin aynı düzeyde popüler olmadığını ve başarının sadece karaktere dayalı olmayacağını düşünüyor.

Mattel'in gelecekteki planları arasında Uno, View Master, Polly Pocket gibi projeler de bulunuyor. Ayrıca Matchbox arabalarından uyarlanacak bir film ve diğer oyuncak temalı yapımlar da gündemde.

Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav, Barbie'nin başarısının Mattel'e katkı sağlayacağını belirtiyor ancak devam eden grevlerin ve diğer faktörlerin projelerin ilerleyişini etkileyebileceğini ifade ediyor.

Sonuç olarak, Mattel'in Barbie'nin başarısından aldığı dersler doğrultusunda, diğer oyuncak temalı yapımlar üzerinde çalıştığı görülüyor. Ancak uzmanlar, her oyuncak karakterin aynı şekilde başarılı olmayacağını ve başarının daha derinlemesine faktörlere dayanması gerektiğini vurguluyor.