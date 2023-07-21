Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye geliyor
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, bugün Türkiye'ye gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
İstanbul'da yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Alırsa İstanbul'u o alır...'
- Eğitimde büyük çöküş!
- 'Ekonomi belki seçime kadar ayakta kalmaz'
- Kılıçdaroğlu için özür diledi!
- Trans doktor Larin Kayataş hakkında karar verildi
- Özgür Özel ekibinden öneri iddiası
- Otomobilden sonra sıra ev sahiplerinde
- Marmaray’da intihar girişimi
- Satranç Süper Ligi tamamlandı
- İkinci el araç satışları için yeni açıklama