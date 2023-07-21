Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye geliyor

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, bugün Türkiye'ye gelecek.

AA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 15:59
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye geliyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İstanbul'da yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.


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