Charlie Hebdo'nun Hamaney karikatürüne Tahran'dan sert tepki

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransız dergisinin yayımladığı Hamaney karikatürlerine tepki gösterdi.

AA
04 Ocak 2023 Çarşamba, 17:12
Charlie Hebdo'nun Hamaney karikatürüne Tahran'dan sert tepki
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Tahran yönetimi, İran'ın en üst dini ve siyasi otoritesi Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik "hakaret" içerikli karikatürler yayımladığı gerekçesiyle Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'ya tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bir Fransız yayın kuruluşunun dini ve siyasi mercilere karşı karikatürler yayımlayarak yaptığı hakarete ve saldırgan eylemine, kesin ve etkili cevap verilecektir" ifadelerini kullandı.

Hamaney'i hedef alan karikatürler nedeniyle Fransa yönetimini de suçlayan Abdullahiyan, "Fransız hükümetinin sınırlarını aşmasına izin vermeyeceğiz. Kesinlikle yanlış yolu seçtiler" değerlendirmesinde bulundu.

Charlie Hebdo, İran'daki protestoları desteklemek için geçen ay başlattığı bir yarışmanın parçası olarak Hamaney'in konu edildiği karikatürler yayımlamıştı.


İran Ayetullah Ali Hamaney fransız dergi

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