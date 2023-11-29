Yayınlanma: 29.11.2023 - 11:19

Güncelleme: 29.11.2023 - 11:19

Warren Buffett'ın ortağı Charlie Munger 99 yaşında hayatını kaybetti. Berkshire Hathaway'da Başkan Yardımcılığı yapan Munger'ın hayatı merak edildi. Peki, Charlie Munger kimdir, kaç yaşında, nereli? Charlie Munger neden öldü?

CHARLİE MUNGER KİMDİR?

Charlie Munger, 1 Ocak 1924’te Omaha, Nebraska’da doğdu. Michigan Üniversitesi’nde matematik öğrenimi gördü ve II. Dünya Savaşı’nda Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’nde hizmet verdi. Savaştan sonra Harvard Hukuk Fakültesi’ne girdi ve 1948’de mezun oldu.

Munger, kariyerine avukat olarak başladı ve 1962’de kendi gayrimenkul ve inşaat şirketi olan Wheeler, Munger, and Company’yi kurdu. Ancak, daha sonra yatırım dünyasına geçiş yaptı ve bu alanda önemli bir etki yarattı.

Munger, 1960’ların sonunda Warren Buffett ile ortaklık kurdu ve Berkshire Hathaway’nin Başkan Yardımcısı oldu. İkilinin ortaklığı, Berkshire Hathaway’in dünya çapında bir yatırım holding şirketine dönüşmesine yardımcı oldu. Munger ve Buffett, işletmelerin temel değerlerini analiz eden ve uzun vadeli büyüme potansiyelini değerlendiren “değer yatırımı” yaklaşımını benimsemiştir.

Munger, Berkshire Hathaway’deki rolünde, şirketin bir dizi başarılı yatırım ve satın almada kilit bir figür olmuştur. Ayrıca, Berkshire Hathaway’in yıllık toplantılarında, genellikle “Woodstock for Capitalists” olarak adlandırılan etkinliklerde, mali öğütler ve yaşam dersleri sunmuştur.