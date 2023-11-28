Yayınlanma: 28.11.2023 - 14:31

Güncelleme: 28.11.2023 - 14:31

Sinema eleştirmeni, yazar Atilla Dorsay'ın Yılmaz Güney hakkında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Peki, Atilla Dorsay kimdir, kaç yaşında, nereli? Atilla Dorsay'ın mesleği ne? İşte ayrıntılar...

ATİLLA DORSAY KİMDİR?

Atilla Dorsay 17 Mart 1939'da İzmir'de doğdu. 1964 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden Yüksek Mimar olarak mezun olan Dorsay, iki yıl sonra Cumhuriyet gazetesinde sinema üzerine yazmaya başladı ve zamanla bunu asıl meslek olarak seçti. Cumhuriyet’te 27 yıl sürekli yazdıktan sonra Milliyet ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde yazdı. En son olarak Sabah'ta yazmaya başladı. Tarihî Emek Sineması'nın yıkılması üzerine 8 Nisan 2013 tarihinde yazdığı köşe yazısıyla da bu gazeteden ayrıldı. Şu an Yarına Bakış gazetesinde yazarlığa devam etmektedir.

Sinema dışında yemek kültürü, şehircilik ve yaşam kültürü üzerine yazılar yazarak kitaplaştırdı. İKSV yürütme kurulu ve SİYAD kurucu üyesi ve onursal başkanı olan Atilla Dorsay, aynı zamanda müzikle de ilgilenmektedir. 1986'dan bu yana TRT 2'de sinema üzerine programlar yapan Dorsay, ayrıca o yıldan 1995'e kadar dokuz yıl boyunca TRT Radyo 3’te müzik programları yaptı. Daha sonra bir süre, atv'de yayınlanan Yaşamdan Dakikalar adlı haftalık söyleşi programında yer aldı.

Çeşitli festival ve yarışmalarda jüri üyeliği yapan yazar, FIPRESCI (Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu)’nun Türkiye temsilcisidir. 1979'da çevrilen Vatandaş Rıza adlı bir de film senaryosu yazmış olup, sadece Yeşilçam değil, dünya sinemalarını da yakından izlemektedir. Bugüne kadar 40'tan fazla kitap yazdı.

ÖDÜLLERİ

Legion d’honneur

Palmes académiques

TDK Basın Ödülü

İstanbul, İzmir ve Antalya Film Festivalleri Emek Ödülleri

2010: Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü