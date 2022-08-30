Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara yaşamını yitirdi

30 Ağustos 2022 Salı, 16:37

Küba devriminin unutulmaz lideri Che Guevara'nın en büyük oğlu Camilo, Venezuela'ya yaptığı bir gezi sırasında felç geçirerek hayatını kaybetti. 1960'ların başında doğan Camilo, hayatını babasının mirasını korumak için Che Merkezi'ne adamıştı.

Haberi duyuran Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Babasının olağanüstü mirasını koruyan Che Merkezi'nin yöneticisi olarak Che'nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo'ya derin bir üzüntüyle veda ediyoruz. Annesi Aleida'ya, eşine ve kızlarına ve tüm Guevara March ailesine kucak dolusu sevgiler."

Con profundo dolor decimos adiós a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas, como directivo del Centro Che, que conserva parte del extraordinario legado de su padre. Abrazos a su madre, Aleida, a su viuda e hijas y a toda la familia Guevara March. pic.twitter.com/n7PaAVbmC2 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 30, 2022



