Güldür Güldür'den 'Che Guevara' skeci: Devrim geldi hoş geldi

Güldür Güldür'ün son bölümü yine dikkat çekti. Che Guevara'nın damga vurduğu bölümde "Devrim geldi hoş geldi" ifadeleri alkış topladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Şubat 2022 Pazar, 13:01
Güldür Güldür'den 'Che Guevara' skeci: Devrim geldi hoş geldi
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Show TV'nin  eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümünde, diktatöre karşı direnen devrimciler konu edildi.

Güldür Güldür Show’un yeni bölümüne devrimci hareketin sembol ismi Che Guevara damga vurdu. 

“Dünya Görüşü - Diktatör Kızları” adlı skeçte, “Devrim geldi hoş geldi evlere neşe verdi” ifadeleri alkış aldı. 




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