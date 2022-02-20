Güldür Güldür'den 'Che Guevara' skeci: Devrim geldi hoş geldi
Güldür Güldür'ün son bölümü yine dikkat çekti. Che Guevara'nın damga vurduğu bölümde "Devrim geldi hoş geldi" ifadeleri alkış topladı.
Show TV'nin eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümünde, diktatöre karşı direnen devrimciler konu edildi.
Güldür Güldür Show’un yeni bölümüne devrimci hareketin sembol ismi Che Guevara damga vurdu.
“Dünya Görüşü - Diktatör Kızları” adlı skeçte, “Devrim geldi hoş geldi evlere neşe verdi” ifadeleri alkış aldı.
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