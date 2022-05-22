CHP heyetinden Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarına ziyaret

22 Mayıs 2022 Pazar, 00:00

Fransa’nın başkenti Paris’te çeşitli temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP Fransa Birliği Başkanı Uğur Güven yurt dışında yaşamlarını kaybeden Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın dünyaca ünlü Pere Lachaise’deki mezarlarını ziyaret etti.

Mezarlıkta Fransa ve çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen Türk yurttaşları CHP milletvekillerine ilgi göstererek birlikte fotoğraf çektirdi.

Temaslarının ardından heyet pazar günü Türkiye’ye dönecek.