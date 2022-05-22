CHP heyetinden Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarına ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP Fransa Birliği Başkanı Uğur Güven'in de yer aldığı heyet Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın Paris'te bulunan mezarlarını ziyaret etti.

Süleyman Tosunoğlu /Paris
22 Mayıs 2022 Pazar, 00:00
CHP heyetinden Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarına ziyaret
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Fransa’nın başkenti Paris’te çeşitli temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP Fransa Birliği Başkanı Uğur Güven yurt dışında yaşamlarını kaybeden Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın dünyaca ünlü Pere Lachaise’deki mezarlarını ziyaret etti. 

Mezarlıkta Fransa ve çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen Türk yurttaşları CHP milletvekillerine ilgi göstererek birlikte fotoğraf çektirdi. 

Temaslarının ardından heyet pazar günü Türkiye’ye dönecek.


Pere Lachaise paris CHP Yılmaz Güney Ahmet Kaya

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