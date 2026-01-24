CHP’li Namık Tan, gökdelenli, kıyı turizmli Gazze planını değerlendirdi: 'Erdoğan, Gazzelileri vatanlarından kovma planı yapanlarla ortaklık çabasında'

7 Ekim 2023’ten bu yana 70 binin üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği Gazze’yi ABD ‘görkemli’ bir şekilde yeniden tasarlıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve damadı Jared Kushner önceki gün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil ettiği Barış Kurulu toplantısında, “Yeni Gazze” planını duyurdu.

YENİ GAZZE

Plana göre Gazze sahil şeridi kıyı turizmine ayrılıyor. Buraya 180 adet “karma kullanımlı” kule-gökdelen inşa edilecek. Sanayi bölgeleri ile veri merkezleri kurulacak. 100 binin üzerinde ev de yapılacak. Trump, planla ilgili, “Gazze’de çok başarılı olacağız. İzlemesi harika bir şey olacak. Ben özünde bir emlakçıyım ve emlak sözkonusu olduğunda her şey konumla ilgilidir. Şu deniz kenarı konuma bir bakın” sözlerini sarf etti. Kushner ise Gazze’nin birçok sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapabileceğini ve burada “inanılmaz yatırım fırsatları” ortaya çıkacağını kaydetti.

‘TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN TEPKİSİZLİĞİNİ KABULLENEMİYORUZ’

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan CHP’nin Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, “Sonunda ABD Başkanı Trump, uğruna Gazze'de milyonlarca canın feda edildiği meşhur gayrimenkul projesini tanıtarak ‘özünde bir emlakçı olduğunu’ hatırlattı ve her konuya bu perspektiften yaklaştığını beyan etti. Trump, hatırlanacağı üzere Gazze halkını Gazze'den çıkararak bölgeyi bir tatil rivierası yapma projesini bundan 11 ay önce açıklamış, başta Erdoğan olmak üzere, bölge ülkelerinden Gazze'yi savunduğunu iddia eden pek çok devlet ve hükümet lideri bu açıklamayı görmezden gelmişti. Bizler bugüne kadar yaşadıklarımıza bakınca Trump'ın pervasızlığı konusunda şaşırmıyoruz, fakat Gazze'de yaklaşmakta olan insani felaket konusunda Türkiye ve dünyadaki tepkisizliği kabullenmekte zorlanıyoruz” cümlelerini kullandı.

‘ERDOĞAN, GAZZELİLERİ VATANLARINDAN KOVMA PLANI YAPANLARLA ORTAKLIK ÇABASINDA’

Gazze’de kış şartlarında yüz binlerce kişi yaşam savaşı verirken Türkiye’nin sessiz kaldığını kaydeden Tan, “Erdoğan, bütün dış siyasetini Gazze halkını vatanlarından kovarak yerlerine lüks gökdelenler dikmeyi planlayan bir anlayışın ticari ve siyasi ortaklığını kazanmaya endekslemiş. Erdoğan ve Fidan, Trump'ın Birleşmiş Milletler sistemini devre dışı bırakmayı amaçlayan sözde Barış Kurulu'na, bunun Filistin'e ve Ortadoğu'ya yönelik etkisini kesinlikle hesap etmeden koşar adım katılmak istiyorlar. Trump'ın emlak projeleri kapsamında inşa ettiği konutları Gazze'de çadırda yaşayan halka vermeyeceğini hepimiz biliyoruz. Peki ya Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerlerinden yurtlarından edilecek bu kadar insan hakkında dünyaya ve kendi halkına ne açıklama yapacak?” değerlendirmelerinde bulundu.