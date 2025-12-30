CHP ve İYİ Parti’den tepki: ‘Hava kuvvetleri güçlendirilmeli, diplomatik yalnızlaşma önlenmeli’

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderlerinin 22 Aralık’ta Kudüs’te buluşmalarının ardından bu kez 3 ülkenin savunma yetkilileri bir araya geldi, askeri işbirliğini derinleştirme anlaşması imzalandı.

‘DOĞU AKDENİZ’ VURGUSU

İsrail Savunma Kuvvetleri (İSK) önceki gün, anlaşmanın geçtiğimiz hafta Lefkoşa’da imzalandığını açıkladı. Anlaşmaya göre 3 ülkenin orduları 2026 yılında ortak çalışma programları düzenleyecek. Bu programların içeriğinde ortak tatbikatlar ve eğitimler, çeşitli alanlarda çalışma grupları ve ortak ilgi alanlarına yönelik stratejik askeri diyaloglar yer alacak. İSK, “Programların imzalanması, ülkeler arasındaki askeri işbirliğinin derinleştirilmesi yolunda önemli bir adım olup, Doğu Akdeniz’de istikrarın, güvenliğin ve barışın güçlendirilmesine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı. Daha önce Yunan basınına yansıyan, “3 ülkenin Doğu Akdeniz’de 2 bin 500 askerlik bir ortak müdahale gücü kuracağı” meselesi ise metinde yer almadı.

‘HAVA KUVVETLERİMİZİN KABİLİYETİ GÜÇLENDİRİLMELİ’

CHP’nin Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, anlaşmayı Cumhuriyet’e değerlendirerek, “GKRY ve Yunanistan’ın İsrail ile askeri işbirliğini, bir kısmı uluslararası hukuka aykırı olarak hızla geliştirmesi sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de güvenlik ve istikrarını tehlikeye atmaktadır” dedi. Bağcıoğlu, daha önceki gelişmeleri anımsatarak, “GKRY’nin İsrail’den teslim aldığı Barak hava savunma sistemi, İsrail’e tüm Doğu Akdeniz’i kapsayan bir istihbarat ve erken ihbar imkân ve kabiliyeti sunmaktadır. Bu sistem gelişmiş radarıyla barış döneminden itibaren Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerimizi takip edebilecek ve İsrail’e aktarabilecektir. Yunanistan’ın, ‘Aşil Kalkanı’ projesi ile, İsrail’den Ege’deki adaları donatacak şekilde hava savunma silah sistemi ve erken ihbar radarları alacağı bilinmektedir. Bu hamle, Türkiye’nin Ege’deki yaşamsal çıkarlarını doğrudan tehdit etmekle birlikte, İsrail’i Doğu Akdeniz’den sonra Ege’de de bir aktör haline getirmektedir. Burada da, sistemin modern radarları ile barış döneminden itibaren Ege Denizi’ndeki faaliyetlerimizin takip edilerek İsrail’e aktarılması söz konusu olabilecektir” sözlerini sarf etti. GKRY ve doğu Ege adalarındaki silahlanma hamlelerinin Londra, Lozan ve Paris anlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Bağcıoğlu, “Diplomatik girişimlerin yanı sıra, Türkiye’nin bu ve benzeri muhtemel tehditleri önlemek ve caydırmak için özellikle hava kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerini acilen güçlendirmesi zaruridir” ifadelerini kullandı.

‘DİPLOMATİK YALNIZLAŞMA ÖNLENMELİ’

Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başdanışmanı Rafet Kılıç ise, “Bu anlaşma, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerinin peşine düşmesinden duyulan rahatsızlığın tezahürü. Ancak bize askeri bir tehdit oluşturamaz. Türkiye’nin Kıbrıs’ta on binlerce askeri var” dedi. Anlaşmanın daha ziyade diplomatik bir mesaj taşıdığını savunan Kılıç, “Bu mesaj, Türkiye’yi yalnızlaştırma, KKTC’nin ve dolayısıyla Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon haklarına karşı bir cepheleşmedir. Bu, Türkiye’ye karşı bir çevrelemedir. İsrail, Yunanistan ve GKRY’nin ittifakının arkasında ABD var. Hedeflerinde Türkiye’nin olduğu açık. Bu, hasmane bir tutum” sözlerini kaydetti. “Türkiye buna karşı ne yapabilir” sorusuna Kılıç, “Bu hasmane tutuma diplomatik dilde çok sert bir tepki verilmesi ve bu tutumun önlenmesine yönelik diplomatik girişimlerin artırılması lazım. Ve Türkiye’nin, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olma gücünü kullanarak, müttefikleriyle diplomatik ve siyasi ilişkilerini uygun zeminlere taşıması lazım. Bu güç özellikle son dönemde, diplomatik açıdan hak ettiği şekilde kullanılamıyor” yanıtını verdi.

NETANYAHU TÜRKİYE’YE SESLENMİŞTİ

İsrail, Yunanistan ve GKRY liderleri 22 Aralık’ta Kudüs’te bir araya gelmiş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’ye, isim vermeden, “Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini ve egemenlik sağlayabileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum: Unutun bunu” şeklinde seslenmişti. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Teneke tıngırtısı” yanıtı gelmiş, Milli Savunma Bakanlığı ise 3’lü zirveye dönük olarak, “Türkiye’ye karşı bir tehdit oluşturması sözkonusu değildir” açıklamasını yapmıştı.